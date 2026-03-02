Москва уведомила Анкару о попытках диверсий на Турецком и Голубом потоках

Посольство России в Турции заявило о попытках совершения диверсий в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Черноморские магистрали имеют критическое значение для национальной безопасности Турции.

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока»», – цитирует представителя дипведомства газета «Известия».

Эту информацию довели до властей Турции. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил об имеющихся данных о возможных попытках подрывов газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В октябре 2025 года о подготовке диверсии на «Турецком потоке» сообщал директор ФСБ Александр Бортников.

Газопроводы проходят через Черное море, минуя третьи страны. Одна из ниток «Турецкого потока» предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. При этом «Голубой поток» остается одной из самых глубоководных магистралей в мире, что делает его крайне уязвимым и трудным для восстановления.

Подобные риски неизбежно заставляют сравнивать ситуацию с подрывом «Северных потоков». По мнению экспертов, удары Киева по энергетической инфраструктуре третьих стран стали осознанной политикой. Параллельно с угрозами в отношении работы трубопроводов, целями атак все чаще становятся танкеры, причем география инцидентов вплотную приблизилась к турецким территориальным водам.

Москва, Зоя Осколкова

