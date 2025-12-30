В Турции орел украл беспилотник и унес на вершину горы

В Турции любопытный орел перехватил беспилотник в воздухе и унес его на вершину горы. Видео инцидента опубликовали местные СМИ.

Дрон парил над заснеженными горами, когда его курс внезапно изменился. На кадрах, снятых беспилотником, видно, что его схватил орел.

Птица немного полетала с дроном в когтях, а затем приземлила его на одну из вершин. По всей видимости, хищник понял, что устройство не годится в пищу, и оставил его на высоте 3 тысячи метров на горе Султанбаба.

Владельцам дрона пришлось подниматься около шести часов, чтобы достать БПЛА.

