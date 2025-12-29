В Турции семь полицейских ранены во время контртеррористической операции

В Турции семь сотрудников полиции получили ранения в ходе проведения операции против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Как сообщают турецкие СМИ, полицейские из управления безопасности проводили операцию в районе деревни Эльмалык. Образовательные учреждения поблизости закрыли, местным жителям запретили появляться в зоне проведения КТО.
Один из злоумышленников открыл огонь по правоохранителям. Семь стражей порядка были ранены и госпитализированы. Отмечается, что благодаря помощи врачей жизни пострадавших ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что турецкая полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле в рамках спецоперации по задержанию пособников террористов. В результате были задержаны 115 человек.
Анкара, Зоя Осколкова
