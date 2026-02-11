СМИ: США рассматривают варианты захвата танкеров с иранской нефтью

США рассматривает захват танкеров с иранской нефтью в качестве одной из мер усиления давления на Тегеран. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, Вашингтон стремится склонить Иран к заключению сделки, ограничивающей его ядерную программу. Штаты пока не решаются на открытый захват иранских танкеров из-за опасений роста цен на нефть и возможного ответа Тегерана.

28 января президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовой операцией по аналогии с тем, как это было сделано в Венесуэле. По словам американского лидера, военный флот уже направлен в район возможного проведения спецоперации. Ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийском море.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе. Он почеркнул, что Тегеран всегда подчеркивал мирный характер своей деятельности в области ядерной энергии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

