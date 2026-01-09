Аятолла Хаменеи ответил на угрозы Трампа напасть на Иран: «Он тоже будет свергнут»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении в пятницу заявил, что участники протестных акций устраивают погромы, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, и призвал американского лидера сосредоточиться на своей собственной стране.

«Есть подстрекатели, которые хотят угодить американскому президенту, уничтожая государственную собственность. Объединенный иранский народ победит всех врагов. Я настоятельно призываю Трампа сосредоточиться на проблемах своей собственной страны», – заявил Али Хаменеи, передает CNN.

Он подчеркнул, что иранцам не стоит возлагать надежды на внешнее вмешательство, и призвал сосредоточиться на внутренней ситуации.

«Исламская Республика пришла к власти ценой крови сотен тысяч честных людей, – сказал Верховный лидер Ирана. – Исламская Республика не отступит перед теми, кто стремится нас уничтожить».

Хаменеи предрек Трампу судьба свергнутых тиранов прошлого. По его словам, президенту США следует знать, что «все высокомерные мира сего, такие как фараон, Нимрод, Реза Хан [Пехлеви, основатель последней шахской династии Ирана], Мохаммад Реза Пехлеви [последний иранский шах] были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия». «Он (Трампа – прим. ред.) тоже будет свергнут, как и они», – заявил Верховный лидер Ирана.

Глава судебной власти Ирана Мохсени Эджеи со своей стороны предупредил, что наказание участников беспорядков будет «решительным, максимальным и без каких-либо юридических послаблений».

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря после резкого падения местной валюты – иранского риала и последовавшего за этим роста цен и впоследствии переросли в беспорядки и погромы. Есть погибшие как со стороны участников протестов, так и со стороны силовиков. По информации властей Тегерана, в ночь на 9 января протестующие атаковали больницу и два медицинских центра, 26 банков, 25 мечетей, базы военизированного формирования «Басидж» и правоохранительные органы. Они также сожгли 48 пожарных машин, включая восемь тяжелых пожарных автомобилей, напали на пожарных, пытавшихся потушить пожары, рассказал мэр Тегерана Алиреза Закани.

По данным западных СМИ, в Иране полностью отключен интернет и ограничен доступ к телефонной связи.

Трамп накануне предупредил, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Иране.

Тегеран, Наталья Петрова

