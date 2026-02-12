МИД Турции заявил о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

США готовы отказаться от ключевого требования к Ирану прекратить обогащение урана, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, страны, похоже, смогут достичь компромисса для заключения ядерной сделки.

«Положительным моментом стало то, что американцы, по всей видимости, готовы допустить обогащение урана Ираном в четко установленных рамках. Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а Вашингтон понимает, что у Тегерана есть свои пределы», – заявил Фидан газете Financial Times.

Глава МИД Турции отметил, что Тегеран стремится достичь реального соглашения с США и готов принять ограничения на обогащение урана и соблюдать строгий режим инспекций.

При этом Фидан предупредил, что максималистские требования США к Ирану на переговорах могут привести к новой войне на Ближнем Востоке. Речь идет об отказе Тегерана от развития ракетной программы и поддержки своих союзников в регионе.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты, чтобы доказать, что не стремится к созданию ядерного оружия. «Мы готовы к любой проверке», – сказал он.

Требование Вашингтона о прекращении обогащения урана длительное время являлось препятствием для заключения ядерной сделки. Тегеран настаивал на своем праве на обогащение как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, передают «Вести».

Напомним, переговоры Ирана и США состоялись 6 февраля в Омане. Американский лидер Дональд Трамп назвал их успешными и заявил, что рассчитывает на продолжение диалога. В МИД Ирана встречу оценили также положительно.

Анкара, Наталья петрова

