В ходе протестов в Иране погибли около 2000 человек

Около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в ходе масштабных протестов в Иране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.

Собеседник агентства возложил вину за гибель протестующих и силовиков на лиц, которых он назвал террористами. При этом чиновник не предоставил подробной информации о погибших.

Ранее сообщалось, что в Иране более 500 человек стали жертвами столкновений в ходе массовых протестов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне заявил, что руководство исламской республики располагает документами, подтверждающими причастность США и Израиля к террористическим действиям мятежников. Он также заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а протесты «полностью контролируются». В тот же день в Иране прошли массовые проправительственные акции против погромов и беспорядков.

Массовые антиправительственные протесты начались в Иране в конце декабря из-за резкого обвала курса национальной валюты и роста цен. Демонстрации впоследствии переросли в погромы и беспорядки. В Иране с 8 января нет доступа к интернету. По данным правозащитников, задержаны более 10 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил иранским властям новыми мерами в ответ на применение силы в отношении участников протеста. В понедельник вечером он объявил о введении 25-процентных импортных пошлин на продукцию из любой страны, ведущей бизнес с Ираном. Трамп также заявил, что рассматривает возможность дальнейших военных действий для наказания Ирана за подавление протестов.

Сегодня стало известно, что США обсуждают возможность введения новых санкций в отношении Ирана и другие варианты давления на Тегеран, передает ABC News со ссылкой на источники в Белом доме. В частности, рассматриваются вопрос рестрикций против ключевых представителей руководства исламской республики, а также ограничительные меры в отношении энергетического и банковского секторов страны.

Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране рекомендовали гражданам США, находящимся в Иране, «немедленно покинуть страну» в связи с усилением протестов по всей стране и отключением интернета.

Тегеран, Наталья Петрова

