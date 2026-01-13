Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Иран

Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране выпустили срочное предупреждение гражданам США, находящимся в Иране, настоятельно призывая их «немедленно покинуть страну» в связи с усилением протестов по всей стране и отключением интернета.

Предупреждение было выпущено в понедельник, когда в Иране началась третья неделя антиправительственных демонстраций, в результате которых, по данным правозащитных организаций и СМИ, погибли от сотни до пяти сотен человек.

Этот настоятельный призыв покинуть ближневосточную страну подчеркивает растущие риски на фоне продолжающихся гражданских беспорядков.

У Соединенных Штатов нет посольства или консульства в Иране. Задержанные граждане США, особенно лица с двойным гражданством, редко получают помощь извне.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже несколько дней угрожает ответить военным путем на силовое подавление митингов Иране.

Специалисты Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, направленных на подрыв иранских командных структур, систем связи и государственных СМИ. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух представителей американского минобороны.

По словам источников, кибероперации и психологические операции могут проводиться одновременно с применением традиционной военной силы. Они также могут быть реализованы как самостоятельные мероприятия. По данным CBS, представители минобороны не уточнили, какая конкретно цифровая инфраструктура в Иране может быть поражена, и как именно будет выглядеть психологическая кампания против госСМИ страны, если президент США Дональд Трамп одобрит такой ход.

