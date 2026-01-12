российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 января 2026, 10:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Иране более 500 человек погибли в ходе массовых протестов

В Иране более 500 человек стали жертвами столкновений в ходе массовых протестов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.

Жители Ирана вышли на демонстрации с 28 декабря из-за резкого обвала курса национальной валюты и роста цен. Массовые митинги проходят в 92 городах на территории 27 провинций.

По данным правозащитников, в ходе столкновений погибли 490 протестующих и 48 сотрудников местных правоохранительных органов. Число раненых исчисляется сотнями. Более 10 тысяч человек были задержаны.

Власти Ирана не предоставляют официальных данных о жертвах и пострадавших.

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям новыми мерами, если они применят силу против протестующих. По данным агентства, американский лидер во вторник должен был встретиться с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана. Среди возможных мер – военные удары, использование кибероружия, расширение санкций и оказание помощи антиправительственным источникам.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Иран

Аятолла Хаменеи ответил на угрозы Трампа напасть на Иран: «Он тоже будет свергнут» / В Иране хотят перенести столицу из-за водного кризиса / Трамп заявил о невозможности сделки по Газе без бомбардировок по Ирану / Иран передал России землю под строительство железной дороги для МТК «Север – Юг» / На границе Ирана и Ирака произошла перестрелка / На Каспии стартуют российско-иранские учения / Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив / Глава МАГАТЭ: Иран сможет за несколько месяцев возобновить обогащение урана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Иран,