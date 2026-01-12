В Иране более 500 человек погибли в ходе массовых протестов

В Иране более 500 человек стали жертвами столкновений в ходе массовых протестов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.

Жители Ирана вышли на демонстрации с 28 декабря из-за резкого обвала курса национальной валюты и роста цен. Массовые митинги проходят в 92 городах на территории 27 провинций.

По данным правозащитников, в ходе столкновений погибли 490 протестующих и 48 сотрудников местных правоохранительных органов. Число раненых исчисляется сотнями. Более 10 тысяч человек были задержаны.

Власти Ирана не предоставляют официальных данных о жертвах и пострадавших.

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям новыми мерами, если они применят силу против протестующих. По данным агентства, американский лидер во вторник должен был встретиться с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана. Среди возможных мер – военные удары, использование кибероружия, расширение санкций и оказание помощи антиправительственным источникам.

Тегеран, Зоя Осколкова

