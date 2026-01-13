МИД России назвал недопустимым враждебное западное давление на Иран

Враждебные действия Запада по отношению к Ирану и вмешательство во внутренние дела исламской республики являются категорически недопустимыми. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Решительно осуждаем подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране <…> Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», – подчеркнул МИД России.

«Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности. Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнёров Ирана повышением торговых тарифов», – заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

