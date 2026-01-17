российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 17 января 2026, 17:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Иране сожгли более 50 мечетей и почти 200 машин скорой помощи

В Иране во время протестов сожжено более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы посольства исламской республики в РФ.

«Атаки на скорую помощь: за три активных дня было сожжено 180 машин скорой помощи. Ущерб в столице: только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей. Нападения на религиозные объекты: по всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети, что беспрецедентно не только в Иране, но и во всех мусульманских странах», – цитирует агентства данные посольства.

Массовые антиправительственные протесты начались в Иране в конце декабря из-за резкого обвала курса национальной валюты и роста цен. Демонстрации впоследствии переросли в погромы и беспорядки. В Иране с 8 января нет доступа к интернету.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

В Ливане два человека погибли в результате атак израильских дронов / МИД России назвал недопустимым враждебное западное давление на Иран / В Ливане Израиль открыл огонь из танков по испанским миротворцам ООН / Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену / Росавиация открыла ночное авиасообщение с Израилем / Нетаньяху направил прошение о своем помиловании президенту Израиля / В секторе Газа после прекращения огня погибли 226 человек / Премьер-министр Израиля распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Иран,