В Иране сожгли более 50 мечетей и почти 200 машин скорой помощи

В Иране во время протестов сожжено более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы посольства исламской республики в РФ.

«Атаки на скорую помощь: за три активных дня было сожжено 180 машин скорой помощи. Ущерб в столице: только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей. Нападения на религиозные объекты: по всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети, что беспрецедентно не только в Иране, но и во всех мусульманских странах», – цитирует агентства данные посольства.

Массовые антиправительственные протесты начались в Иране в конце декабря из-за резкого обвала курса национальной валюты и роста цен. Демонстрации впоследствии переросли в погромы и беспорядки. В Иране с 8 января нет доступа к интернету.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube