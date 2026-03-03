Прокуратура взяла на контроль вывозные авиарейсы из государств Ближнего Востока

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с выполнением вывозных рейсов из стран Ближнего Востока. Об сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с выполнением поднадзорными авиакомпаниями в РФ из стран Ближнего Востока вывозных рейсов», – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что следит за соблюдением прав пассажиров данных рейсов на получение услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что, по данным МИД России, наибольшее количество организованных туристов сейчас находится в ОАЭ – более 20 тысяч человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте – более 500 российских туристов.

Согласно предварительным оценкам Российского союза туриндустрии, с учетом самостоятельных туристов только в ОАЭ могут находиться до 100 тысяч граждан РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

