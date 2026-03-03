российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 12:33 мск

Европа

Новости, Кратко, Популярное

Цены на газ в Европе взлетели выше $700 из-за перекрытия Ормузского пролива

Стоимость газа на бирже в Европе впервые с 23 января 2023 года превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Европейские цены на газ растут второй день подряд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, вызванной ударами США и Израиля по Ирану.

Стоимость апрельских фьючерсах по индексу TTF на старте торгов в 10:00 мск подорожала до 586,7 доллара за тысячу кубометров (+8,8%), а спустя час превысила 700 долларов. По состоянию на 10:52 мск их стоимость составляла $710,8 доллара (+31,8%), передает РИА «Новости». В понедельник торги закрылись на отметке 531 доллар.

Накануне катарская государственная компания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари в тот же день пригрозил уничтожить любые суда в Ормузском проливе, чтобы остановить перевозку нефти. «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – заявил Джабари, чьи слова приводит иранское агентство ISNA.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманские заливы. Через этот маршрут проходит порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

В МИД России накануне заявили, что остановка судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

