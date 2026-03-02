российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026, 21:02 мск

Безумная политика Трампа может спровоцировать Третью мировую войну – Медведев

Фото: CNN

Третья мировая война еще не началась, но ее может спровоцировать в любой момент безумный курс президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Формально нет, – сказал политик на вопрос ТАСС, началась ли уже Третья мировая война. – Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется».

По оценке Медведева, «триггером может стать любое событие». «Любое», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В конце прошлой недели израильская армия нанесла несколько ударов по столице Ирана. Операция проводится совместно с США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима».

В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне. В зоне конфликта закрыто авиасообщение, перевозчики в срочном порядке меняют маршруты полета.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

