Трамп обещал стереть с лица земли ракетную промышленность Ирана и уничтожить морской флот

Дональд Трамп сообщил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана, а также уничтожит их военно-морской флот.

Президент США предупредил, что могут быть «американские потери», но, по его словам, «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима».

Первый удар, который последовал за неделями напряженности между двумя странами, нарастающей между двумя странами, произошел возле офисов Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Тем не менее, официальные лица заявили, что 86-летний мужчина, которого не видели на публике в течение нескольких дней, находится не в Тегеране и был доставлен в безопасное место.

Иран заявил, что вскоре после 8 утра будет «сокрушительный ответ» с взрывами, потрясающими Израиль.

Израильские военные заявили, что выявили баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении Израиля, с оборонительными системами, работающими для «перехвата угрозы».

Президент Трамп в видео, размещенном в Truth Social, заявил, что Иран продолжает расширять свою ядерную программу и планирует разработать ракеты для достижения США.

Трамп описал страну как «угрозу США» и поклялся гарантировать, что аятолла никогда не сможет разработать ядерное оружие.

«Мы собираемся уничтожить их ракеты и стереть их ракетную промышленность с лица земли, она будет полностью уничтожена», – сказал Трамп в своем заявлении.

«Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот, мы сделаем так, чтобы террористические доверенные стороны региона больше не могли дестабилизировать регион или мир и атаковать наши силы, чтобы серьезно ранить и убить тысячи и тысячи людей, включая многих американцев. И мы позаботимся о том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием – очень простое послание: у них никогда не будет ядерного оружия», – пояснил Трамп.

В Тегеране свидетели услышали первый взрыв в офисе г-на Хаменеи. Иранское государственное телевидение позже сообщило о взрыве, не указывая причину.

Сирены прозвучали по всему Израилю одновременно с закрытием воздушного пространства. В сторону страны летит до 30 баллистических ракет.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube