Более 20 тысяч российских туристов застряли в ОАЭ

Согласно уточненным данным министерства иностранных дел России, наибольшее количество организованных туристов сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – более 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта РФ.

В то же время в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте – суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры.

Как уточнил Минтранс России, на данный момент приостановлены рейсы в/из 9 государств. Сегодня вечером, 2 марта, аэропорт Шереметьево планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways, из Маската авиакомпании Oman Air.

