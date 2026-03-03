«Слишком поздно»: Трамп отказался вступать в переговоры с Ираном

Переговоры с Тегераном начинать «слишком поздно», несмотря на намерения Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство исчезли. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно!», – подчеркнул американский лидер в своей социальной сети.

В конце прошлой недели израильская армия нанесла несколько ударов по столице Ирана. Операция проводится совместно с США. Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима».

В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне. В зоне конфликта закрыто авиасообщение, перевозчики в срочном порядке меняют маршруты полета.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

