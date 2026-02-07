Россия в январе поставила в Европу рекордный объем СПГ

По итогам января поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз достигли максимального уровня за всю историю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты европейского аналитического центра Bruegel.

В частности, импорт российского СПГ в ЕС оценивается в 2,276 млрд кубометров.

Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать уже с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года. Регламент вступил в силу 2 февраля 2026 года.

По итогам 2025 года поставки СПГ из России в Евросоюз сократились на 5,6% и составили 20,3 млрд кубометров. РФ заняла на 4 место по объемам поставок газа в страны ЕС после Норвегии, США и Алжира.

