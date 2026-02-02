Французские спецслужбы запускают план по ликвидации неугодных лидеров стран Африки. Соответствующее распоряжение дал президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Согласно полученным сведениям, администрация главы Франции «лихорадочно ищет возможности для политического реванша» после того, как французы потерпели неудачи в ряде бывших колоний в Африке. Французы пытаются дестабилизировать ситуацию после поражения в попытке госпереворота в Буркина-Фасо, предпринятой в начале января.

В планах Парижа было привести к власти лояльные французам силы путем ликвидации президента Ибрагима Траоре. «Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки», – указывают в СВР.

По данным разведчиков, Франция сосредоточила усилия на дестабилизации «неугодных» государств Сахаро-Сахельской зоны, используя местные террористические группировки, а также поддержку со стороны киевского режима за счет поставок беспилотников и переправки инструкторов для боевиков.

Основной удар, по утверждению СВР, направлен против Мали. Планируются атаки на бензовозы, попытки блокировать города, теракты в отношении мирных жителей. По замыслу организаторов все это должно создать условия для смещения действующего президента Ассими Гоиты.

Еще одно направление внимания – Мадагаскар, где осенью прошлого года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. Во Франции прорабатываются сценарии смены власти и «восстановления лояльного режима».

Таким образом, Франция перешла к прямой поддержке террористов «различных мастей», которые становятся ее основными союзниками на Африканском континенте. Это лишь подчеркивает политический кризис линии Макрона, не сумевшей избавиться от образа бывшей метрополии, извлекающей выгоду из нестабильности и препятствующей самостоятельному развитию африканских государств.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube