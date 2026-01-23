Всё пошло в разнос – политолог об итогах Всемирного форума в Давосе

Итоги Всемирного экономического форума в Давосе напоминают адский треш, при котором всё пошло в разнос. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Все пошло в разнос. Макрон в очках-авиаторах в Давосе вдруг призвал к диалогу с Россией, канадский премьер Карни призвал средние страны сбиваться в стайки, объединять усилия и ресурсы, чтобы не утонуть в новом имперском шторме…

Французы параллельно занялись пиратством, захватили танкер под флагом Каморских островов, который вез нефть из России. Ну вряд ли Макрон от одного танкера станет богаче. Типа демонстрация – могу как Трамп. Только Трамп еще и «Совет Мира» учредил, а Макрон туда не попал – там билет дорогой, 1 миллиард. Надо сто тысяч танкеров захватить на один билет, а это проблематично.

Есть, правда, опция наблюдателей для голодранцев- типа бесплатно посидеть в зале в массовке. Но это только Армения с удовольствием. Для наполеончика Макрона западло так. В общем все смешалось, кони, люди, Гренландия, Канада, Газа и сто миллионов китайцев. Мир сходит с ума…

На этом драматическом фоне Мефистофелем со шмыгающим носом выступает Зеленский и хамит сразу всем – и европейцам (которые и так опущены Трампом), и Трампу, который любезно позволяет этому клоуну получить 800 миллиардов долларов на восстановление взамен признания утраченных территорий.

В общем адский треш. И да, пожалуй, половину учебников по международному праву и международным отношениям в макулатуру пора на переработку сдать.

Москва, Алексей Мартынов, политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube