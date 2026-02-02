российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 февраля 2026, 18:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Британия высылает российского дипломата

Лондон заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве в январе.

«Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивания сотрудников британского посольства, а потому мы принимаем ответные действия сегодня, отзывая аккредитацию российского дипломата», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании, которое приводит «Интерфакс».

В январе Москва отозвала одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве, предписав ему покинуть территорию РФ. Решение было принято в связи с полученными ФСБ сведениями о его принадлежности к спецслужбам Соединенного Королевства.

Лондон, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Европа

Спецслужбы Франции запустили план по ликвидации неугодных лидеров стран Африки / В Польше мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме / Швеция ведет переговоры о размещении в стране ядерного оружия / Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на ОИ-2026 / СМИ: Китай годами прослушивал телефоны помощников премьеров Британии / Венгрия подаст в суд на ЕС за запрет поставок газа из России / Всё пошло в разнос – политолог об итогах Всемирного форума в Давосе / ВМС Франции задержали российский танкер

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,