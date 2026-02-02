Британия высылает российского дипломата

Лондон заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве в январе.

«Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивания сотрудников британского посольства, а потому мы принимаем ответные действия сегодня, отзывая аккредитацию российского дипломата», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании, которое приводит «Интерфакс».

В январе Москва отозвала одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве, предписав ему покинуть территорию РФ. Решение было принято в связи с полученными ФСБ сведениями о его принадлежности к спецслужбам Соединенного Королевства.

Лондон, Анастасия Смирнова

