Британия высылает российского дипломата

Лондон заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве в январе.
«Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивания сотрудников британского посольства, а потому мы принимаем ответные действия сегодня, отзывая аккредитацию российского дипломата», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании, которое приводит «Интерфакс».
В январе Москва отозвала одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве, предписав ему покинуть территорию РФ. Решение было принято в связи с полученными ФСБ сведениями о его принадлежности к спецслужбам Соединенного Королевства.
Лондон, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»