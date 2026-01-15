российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 января 2026, 12:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Москве поймали агента британских спецслужб

ФСБ РФ выявила агента британских спецслужб, который находился в Москве под видом дипломатического работника. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», – говорится в сообщении.

МИД РФ лишил раскрытого агента аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

«ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Шпионаж

Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже / В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже / В Британии задержали трех человек за оказание помощи российской разведке / Спецслужбы задержали поляка с секретными документами по военным учениям / В Дагестане поймали агента СБУ с секретными военными документами / В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева / В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств / Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Шпионаж,