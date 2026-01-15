В Москве поймали агента британских спецслужб

ФСБ РФ выявила агента британских спецслужб, который находился в Москве под видом дипломатического работника. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», – говорится в сообщении.

МИД РФ лишил раскрытого агента аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

«ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

