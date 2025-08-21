В Дагестане поймали агента СБУ с секретными военными документами

В Дагестане задержали иностранца, который пытался вывезти из страны секретные документы, похищенные у сотрудника российского ВПК. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что взял документы из тайника в Курганской области. Указания ему давал его родной брат, который является агентом СБУ и находится на Украине.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех лиц, причастных к организации и совершению указанных преступлений, а также по розыску заказчиков», – добавили в ЦОС.

Махачкала, Зоя Осколкова

