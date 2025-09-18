В Британии задержали трех человек за оказание помощи российской разведке

В Великобритании задержаны три человека по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Отмечается, что 41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, графство Эссекс. В том же городе, но по другому адресу, правоохранители задержали мужчину в возрасте 46 лет.

«Все трое задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года и доставлены в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения, – Россия», – говорится в сообщении

По месту жительства подозреваемых провели обыски, фигурантов допросили в полицейском участке в Лондоне и отпустили под залог.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube