В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Яцек Добжиньский.
Отмечается, что 28-летнего жителя города Быдгощ задержали сотрудники польского Агентства внутренней безопасности. По данным польских спецслужб, подозреваемый выразил готовность действовать в интересах российской разведки посредством сбора и передачи данных об объектах обороны.
Мужчине предъявили обвинение и арестовали на три месяца. Ему может грозить от 8 лет до пожизненного лишения свободы.
За последние три года в Польше задержали более 40 человек по подозрению в шпионаже или диверсионной деятельности в пользу Российской Федерации и Республики Белоруссия.
Варшава, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»