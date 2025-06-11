В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Яцек Добжиньский.

Отмечается, что 28-летнего жителя города Быдгощ задержали сотрудники польского Агентства внутренней безопасности. По данным польских спецслужб, подозреваемый выразил готовность действовать в интересах российской разведки посредством сбора и передачи данных об объектах обороны.

Мужчине предъявили обвинение и арестовали на три месяца. Ему может грозить от 8 лет до пожизненного лишения свободы.

За последние три года в Польше задержали более 40 человек по подозрению в шпионаже или диверсионной деятельности в пользу Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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