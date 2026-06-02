ФСБ вскрыла схему по установке шпионского ПО в смартфоны чиновников

Российские спецслужбы раскрыли масштабную схему по установке шпионских программ в гаджеты высокопоставленных служащих. Об этом сообщает Центре общественным связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения <...>, направленная на получение чувствительной информации», – говорится в сообщении.
Отмечается, что целями акции являлся сбор данных, прослушивание переговоров, а также ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций.
Уголовное дело возбуждено по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Расследование продолжается.
Москва, Зоя Осколкова
