российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ вскрыла схему по установке шпионского ПО в смартфоны чиновников

Российские спецслужбы раскрыли масштабную схему по установке шпионских программ в гаджеты высокопоставленных служащих. Об этом сообщает Центре общественным связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения <...>, направленная на получение чувствительной информации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что целями акции являлся сбор данных, прослушивание переговоров, а также ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций.

Уголовное дело возбуждено по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Шпионаж

В Польше задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России / Спецслужбы задержали жителя Ярославля за шпионаж в пользу ВСУ / В Крыму задержали шпионку украинских спецслужб / В Белгородской области задержали украинца, собиравшего данные для Киева / В России британского дипломата уличили в шпионаже / Жителя Петербурга приговорили к 14 годам колонии за сотрудничество с ЦРУ / СМИ: Китай годами прослушивал телефоны помощников премьеров Британии / В Москве поймали агента британских спецслужб

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Шпионаж,