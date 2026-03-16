Понедельник, 16 марта 2026, 17:42 мск

Жителя Петербурга приговорили к 14 годам колонии за сотрудничество с ЦРУ

Жителя Санкт-Петербурга осудили за сотрудничество с американской разведкой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, мужчина установил контракт с представителем ЦРУ. Он собирался продать документацию закрытого характера в отношении определенного объекта, а также комплексов БПЛА.

В результате петербуржец стал фигурантом уголовного дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». При этом обвиняемый признал фактические обстоятельства, но утверждал, что «хотел обмануть другую сторону и получить деньги».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

СМИ: Китай годами прослушивал телефоны помощников премьеров Британии / В Москве поймали агента британских спецслужб / Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже / В Польше двух украинцев задержали по подозрению в шпионаже / В Британии задержали трех человек за оказание помощи российской разведке / Спецслужбы задержали поляка с секретными документами по военным учениям / В Дагестане поймали агента СБУ с секретными военными документами / В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева

