Понедельник, 30 марта 2026, 17:37 мск

В России британского дипломата уличили в шпионаже

Сотрудник посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики. Ему предписано покинуть страну.

Как сообщили в ФСБ РФ, второй секретарь британской дипмиссии Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», – говорится в сообщении.

МИД РФ лишил дипломата аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.

В ФСБ рекомендовали россиянам не проводить встреч с британскими дипломатами без согласования с Министерством иностранных дел, в том числе на территории дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Шпионаж

