Спецслужбы задержали жителя Ярославля за шпионаж в пользу ВСУ

В Ярославской области задержали мужчину, который шпионил для украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ.

«Установлено, что житель г. Ярославля посредством сети Интернет инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«ФСБ России вновь предупреждает о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», – добавили в ЦОС.

Ярославль, Зоя Осколкова

