Шпионившему для Киева румыну дали 15 лет за сбор данных о ПВО в Сочи

Задержанный в Краснодарском крае гражданин Румынии, передававший спецслужбам Украины сведения о системах ПВО в Сочи, приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, иностранец в августе 2024 года, находясь в Краснодарском крае, по заданию украинских спецслужбы собирал и передавал куратору данные о местах дислокации ПВО в Сочи.

За содействие украинский куратор пообещал румыну помощь в безопасном выезде из России и членство в запрещенном в РФ вооруженном формировании Украины для участия в боевых действия против российской армии. Румына задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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