В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева

В Рязани задержали подозреваемого в передаче секретных сведений Украине. Об этом сообщает ФСБ РФ.
Уроженец Республики Молдова был задержан сотрудниками спецслужбы за причастность к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Связной обещал фигуранту выезд во Францию с последующим вступлением в украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Рязань, Зоя Осколкова
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