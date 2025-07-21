российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 июля 2025, 13:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева

В Рязани задержали подозреваемого в передаче секретных сведений Украине. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Уроженец Республики Молдова был задержан сотрудниками спецслужбы за причастность к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Связной обещал фигуранту выезд во Францию с последующим вступлением в украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Шпионаж

В США офицер передавал секретные данные через приложение для знакомств / Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене / В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России / В Пентагоне поймали шпиона с секретными документами / В Магаданской области задержали отца и сына за госизмену / В Китае ученого приговорили к смертной казни за шпионаж / В Херсонской области украинка шпионила за ВС РФ и получала взрывчатку с помощью дронов / Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о ПВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Шпионаж,