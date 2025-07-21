В Рязани задержали уроженца Молдавии за шпионаж в пользу Киева

В Рязани задержали подозреваемого в передаче секретных сведений Украине. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Уроженец Республики Молдова был задержан сотрудниками спецслужбы за причастность к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Связной обещал фигуранту выезд во Францию с последующим вступлением в украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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