ВМС Франции задержали российский танкер

Военно-морские силы Франции задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch и направили его в порт для проверки. Об этом сообщила Морская префектура страны по Средиземному морю.

Из официального сообщения, которое опубликовало ведомство, следует, что проверка судна связана с использованием ложного флага.

«Проверка документов подтвердила подозрения. Судно было перенаправлено, и в настоящий момент идет в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки», – говорится в сообщении префектуры, которое приводит «Прайм».

Как выяснилось, власти Франции не уведомляли посольство России в Париже о задержании шедшего из Мурманска танкера. «Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера. В настоящий момент вместе с дипломатами из генконсульства в Марселе выясняем, есть ли среди членов экипажа российские граждане, чтобы оказать необходимое содействие», – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube