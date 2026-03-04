Правительство РФ: туристам обязаны вернуть средства за туры на Ближний Восток в полном объеме

Туристические компании обязаны возвращать россиянам деньги за туры на Ближний Восток в полном объеме. Как подчеркнул на совещании у главы государства министр экономического развития РФ Максим Решетников, это правило вступило в силу после сообщения российского МИД.

«В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям приостановили продажи туров с тем, чтобы проблема не нарастала. А вчера после официальных заявлений МИДа мы выпустили уже официальный запрет на это. Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало», – сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что требования туроператоров выплатить штрафы в сотни тысяч рублей при отказе от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива, о которых сообщают московские туристы, незаконны.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

