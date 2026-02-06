Минтруд РФ: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%

Социальные пенсии в Росси будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек – получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», – уточнил Котяков.

Социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится доплата до уровня прожиточного минимума.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

