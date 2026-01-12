российское информационное агентство 18+

Понедельник, 12 января 2026, 19:27 мск

Правительство РФ утвердило госгарантии бесплатной медпомощи

Кабинет министров РФ утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом сообщал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер-министр отметил, что особое внимание уделяется профилактике заболеваний.

«Впервые в программе предусмотрели возможность для граждан обратиться в обновлённые центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Их специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и проконсультируют, как можно предотвратить или отсрочить её развитие. Такие структуры станут основой медицины долголетия», – пояснил Мишустин.

По его словам, во время диспансеризации будут проводиться дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски появления сердечно-сосудистых патологий.

«Увеличен также перечень видов специализированного и высокотехнологичного лечения, которое можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования», – добавил он, обратив также внимание, что в приоритете также защита детского и материнского здоровья.

Москва, Анастасия Смирнова

