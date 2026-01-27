российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 17:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Регистрация товарных знаков в России резко увеличилась

Число регистраций товарных знаков в России выросло на четверть. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, основная часть обращений приходится на отечественные компании.

«Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании», – сказал премьер-министр РФ в ходе стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Ранее сообщалось о массовой регистрации иностранных брендов, которые ушли из России после начала специальной военной операции. В их числе «Макдональдс» и «Тойота».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Иностранные авиакомпании допустят на внутрироссийские маршруты / Правительство РФ утвердило госгарантии бесплатной медпомощи / «В целом год был неплохой...» В Минфине подвели итоги 2025 года / Голикова: правительство утвердило план по обелению экономики / Путин потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил об отмене моратория для застройщиков / Правительство отменило мораторий на штрафы для застройщиков / Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику / Госдума и правительство прорабатывают варианты отсрочки от армии для выпускников колледжей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, правительство РФ,