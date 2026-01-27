Регистрация товарных знаков в России резко увеличилась

Число регистраций товарных знаков в России выросло на четверть. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, основная часть обращений приходится на отечественные компании.

«Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании», – сказал премьер-министр РФ в ходе стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Ранее сообщалось о массовой регистрации иностранных брендов, которые ушли из России после начала специальной военной операции. В их числе «Макдональдс» и «Тойота».

Москва, Анастасия Смирнова

