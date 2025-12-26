«В целом год был неплохой...» В Минфине подвели итоги 2025 года

Отечественная финансовая система выглядит здоровой, кризис не предвещается. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью РБК.
«Вы знаете, я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается. Инфляция активно снижается», – отметил он.
В целом, как считает Моисеев, «финансовая сфера, несмотря на разного рода недовольство, – кому-то не нравится ставка, кому-то не нравятся налоги, кому-то еще что-то, – но в целом финансовая система выглядит здоровой и стабильной».
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»