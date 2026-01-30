российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 января 2026, 17:24 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В России планируют ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов РФ подготовило законопроект об ограничении внесения наличных денег в банкоматы. Документ направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно проекту документа, банки будут обязаны отказывать гражданам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн рублей в месяц.

Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2025 года на совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Регистрация товарных знаков в России резко увеличилась / Иностранные авиакомпании допустят на внутрироссийские маршруты / Правительство РФ утвердило госгарантии бесплатной медпомощи / «В целом год был неплохой...» В Минфине подвели итоги 2025 года / Голикова: правительство утвердило план по обелению экономики / Путин потребовал принять решения в пользу многодетных семей и напомнил об отмене моратория для застройщиков / Правительство отменило мораторий на штрафы для застройщиков / Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, правительство РФ,