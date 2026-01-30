В России планируют ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов РФ подготовило законопроект об ограничении внесения наличных денег в банкоматы. Документ направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно проекту документа, банки будут обязаны отказывать гражданам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн рублей в месяц.

Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2025 года на совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных.

Москва, Анастасия Смирнова

