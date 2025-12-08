Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику

В России будет усилен контроль за оборотом наличных денег для «обеления» экономики и увеличения поступлений в бюджеты всех уровней. Соответствующее поручение дал глава российского государства Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», – распорядился Путин, подчеркнув при этом, что «важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, – это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительством уже подготовлен», – пояснил президент.

По его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда было раньше, таких массовых набегов. Это точно совершенно – не нужно. Но порядок надо навести обязательно: и на оптовых, и на розничных рынках», – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что кабинет министров подготовил план структурных изменений в экономике до 2030 года, к реализации которого нужно приступить «незамедлительно», чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых.

«Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах. Дополнительно заострить их на сокращение разрыва в уровне экономических потенциалов субъектов Федерации», – поручил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube