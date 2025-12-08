Путин анонсировал выплаты до 1 млн рублей при рождении ребенка

В России работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и взносов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч», – сказал президент.

Москва, Анастасия Смирнова

