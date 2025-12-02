Путин сообщил о снижении инфляции и ожидаемой «мягкой посадке» экономики

Российская экономика переживает «мягкую посадку», однако наблюдаются позитивные сдвиги с обнадеживающей перспективой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарной сессии форума «Россия зовет!»

Глава государства обратил внимание, что в отечественной экономике отмечается замедление роста. «По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. Но в целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – пояснил Путин.

При этом президент подчеркнул, что между правительством, администрацией главы государства и Центробанком «полный консенсус в проведении нашей экономической политики». «Мы в тесном контакте работаем с регионами, с бизнесом. И в целом работаем достаточно солидарно и, на мой взгляд, эффективно», – добавил он.

«Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так, у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,2%», – отметил Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что важным достижение текущего года стало снижение инфляции. «Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка… Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», – сказал президент.

