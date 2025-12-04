Премьер-министр Индии Моди обнял Путина при встрече в Нью-Дели

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Индию с государственным визитом. Его самолет приземлился в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из фото и видеокадров, которые оперативно распространила пресс-служба российского лидера, президента РФ встретил лично премьер-министр Нарендра Моди. Лидеры стран обменялись рукопожатием и обнялись на красной ковровой дорожке.

Предполагается, что индийский визит Путина продлится два дня, на которые намечена обширная программа. Сегодня запланирована его неформальная закрытая беседа «тет-а-тет» с премьер-министром Индии.

Нью-Дели, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube