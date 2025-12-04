российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 декабря 2025, 17:38 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Премьер-министр Индии Моди обнял Путина при встрече в Нью-Дели

Кадр из видео пресс-службы Кремля

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Индию с государственным визитом. Его самолет приземлился в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из фото и видеокадров, которые оперативно распространила пресс-служба российского лидера, президента РФ встретил лично премьер-министр Нарендра Моди. Лидеры стран обменялись рукопожатием и обнялись на красной ковровой дорожке.

Предполагается, что индийский визит Путина продлится два дня, на которые намечена обширная программа. Сегодня запланирована его неформальная закрытая беседа «тет-а-тет» с премьер-министром Индии.

Нью-Дели, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин и спецпосланник Трампа начали переговоры в Кремле / Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин / Отрезать Киев от Черного моря: Путин озвучил радикальное решение проблемы украинского пиратства / Путин сообщил о снижении инфляции и ожидаемой «мягкой посадке» экономики / Песков анонсировал визит Путина в новые регионы / Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве / Правительство это поддерживает: Путин согласился запретить вейпы в России / Путин уволил замминистра МЧС Герасимова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир,