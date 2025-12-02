Отрезать Киев от Черного моря: Путин озвучил радикальное решение проблемы украинского пиратства

Глава российского государства Владимир Путин готов рассмотреть возможность радикального решения проблемы украинского пиратства. По его словам, этот сценарий предполагает ликвидацию доступа к Черному морю для Киева.

«Самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе», – сказал Путин.

«Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность – я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность – ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции», – пояснил президент, добавив, что возможно расширение «ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты».

Ранее сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал российское судно Midvolga-2 в Черном море. Это уже третье гражданское судно, атакованное у берегов Турции за неделю. 28 ноября удару украинских безэкипажных катеров подверглись два нефтяных танкера Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые следовали в порт Новороссийска. Танкер Virat утром 29 ноября был повторно атакован морским дроном.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube