Голикова: правительство утвердило план по обелению экономики

Кабинет министров РФ утвердил план по обелению экономики, предусматривающий в том числе усиление ответственности работодателей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Государственного совета.

«Правительством утвержден план по обелению экономики, в рамках которого предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиления ответственности работодателей, а также установления показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени», – сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС.

В начале декабря глава российского государства Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за оборотом наличных денег для «обеления» экономики и увеличения поступлений в бюджеты всех уровней. «Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», – распорядился Путин, подчеркнув при этом, что «важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

