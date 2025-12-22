российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 декабря 2025, 19:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Правительство отменило мораторий на штрафы для застройщиков

Архив. Фото: кадр из трансляции правительства РФ

Правительство РФ приняло решение не продлевать мораторий на штрафы для строительных компаний, которые нарушают сроки сдачи жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», – сказал глава кабинета министров.

Как сообщал «Новый День», во время «прямой линии» глава российского государства Владимир Путин поручил не продлевать мораторий для застройщиков. «Мораторий прошу не продлевать, ключи должны выдаваться вовремя. Историю с мораторием на штраф надо заканчивать… В целом мы принимали решения по эскроу-счетам, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться. Вернемся и сделаем», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику / Госдума и правительство прорабатывают варианты отсрочки от армии для выпускников колледжей / Новак: цены на автомобильное топливо в России начали снижаться / Правительство подготовило поправки в законопроект о запрете вейпов в России / Минфин РФ подготовил пакет ответных мер в случае конфискации Западом российских активов / В России начался новый эксперимент по маркировке бакалейной продукции / В России будут отключать связь по запросу ФСБ / Центробанк РФ ожидает замедление отечественной экономики до отрицательных значений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, правительство РФ,