Правительство отменило мораторий на штрафы для застройщиков

Правительство РФ приняло решение не продлевать мораторий на штрафы для строительных компаний, которые нарушают сроки сдачи жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», – сказал глава кабинета министров.

Как сообщал «Новый День», во время «прямой линии» глава российского государства Владимир Путин поручил не продлевать мораторий для застройщиков. «Мораторий прошу не продлевать, ключи должны выдаваться вовремя. Историю с мораторием на штраф надо заканчивать… В целом мы принимали решения по эскроу-счетам, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться. Вернемся и сделаем», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

