Четверг, 5 марта 2026, 13:18 мск

Иранский дрон впервые упал в Азербайджане

Иранский беспилотник упал на территорию Азербайджана. В результате вспыхнул сильный пожар. На месте работают оперативные службы.

Прилет БПЛА, предположительно типа «Шахед», зафиксирован в аэропорту Нахичеванской автономной республики. От Нахичеваня до границы с Ираном – около 30 километров. Стеклянная крыша здания разрушена, вспыхнул крупный пожар.

По данным СМИ, беспилотник был не один, второй взорвался во дворе школы в селе Шекарабад.

В МИД Азербайджана подтвердили прилеты иранских дронов. «Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых был поврежден корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя. Эта атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе. Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить вышеупомянутый вопрос, предоставить объяснение и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», – говорится в заявлении.

Кроме того, в дипведомстве добавили, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

Баку, Зоя Осколкова

