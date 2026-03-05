Импортные товары в России подорожают из-за кризиса на Ближнем Востоке

Если кризис на Ближнем Востоке затянется, импортные товары подорожают на 15-30%, прогнозируют эксперты. В первую очередь это касается техники Apple, Samsung, Sony, автозапчастей для европейских и американских марок и промышленного оборудования.

Транспортный коллапс в Ормузском проливе уже стал причиной повышения стоимости морских перевозок грузов. Суда перенаправляют в обход – через порты Омана. А если ситуация ухудшится, то маршрут и вовсе может проходить вокруг Африки, пишут «Известия».

Электроника и автозапчасти, которые везут в Россию по каналам параллельного импорта, могут подорожать на 15-30% в ближайшие два месяца, считают опрошенные изданием эксперты. Проблемы с судоходством напрямую ударили по главному перевалочному пункту: именно через ОАЭ в последние годы шла основная масса параллельного импорта. Основной удар придется на технику Apple, Samsung, Sony, комплектующие для европейских марок и промышленное оборудование.

Выросли и страховые премии для судов, а часть логистических операторов закладывает дополнительные риски в свои тарифы. При этом военный конфликт – это форс-мажор, который считается исключением из любого страхового покрытия, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков. То есть даже те перевозчики, которые готовы платить повышенные взносы, могут столкнуться с отказом страховщиков покрывать риски в зоне боевых действий.

В Минэкономразвития сообщили, что внимательно анализируют поступающую информацию, в том числе с точки зрения влияния на мировую экономику и торговлю.

По словам экспертов, дефицита товаров опасаться не стоит. По разным группам товаров запасов хватит на 4-8 недель – именно на столько рассчитаны нынешние складские запасы по электронике и автозапчастям. Однако есть и другой фактор, который может сработать быстрее, чем реальный логистический шок, – поведение самих продавцов. Ритейлеры исторически используют любой громкий информационный повод для превентивного поднятия цен – задолго до того, как реальные издержки вырастут. Именно этот фактор, скорее всего, и станет главным драйвером ценовой динамики в марте.

Ближайшие недели покажут, насколько затянется кризис. Если конфликт удастся быстро урегулировать, рост цен может оказаться разовым и не превысит 5-10% – поставщики просто заложат в стоимость будущие риски. Если же ситуация затянется, удорожание на 15-30%, по оценкам аналитиков, станет реальностью.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

