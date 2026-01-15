Новые российские автомобили подорожали почти на четверть за год

Средняя стоимость автомобиля российской сборки за 2025 год выросла на 22% и достигла 1,95 млн рублей. свидетельствуют данные исследования «Авто.ру Оценка». В то же время цена на новые китайские машины с августа по декабрь увеличилась на 8,3%, до 3,82 млн рублей.

Согласно исследованию, число объявлений о продаже отечественных авто по итогам прошлого года выросло на 5%, тогда как количество объявлений о продаже китайских автомобилей сократилось более чем вдвое.

Аналитики объяснили, что в начале 2025 года на рынке новых автомобилей наблюдалось снижение продаж при затоваривании складов, что выразилось в устойчивом тренде на уменьшение средней стоимости с марта по август. Но после этого наступил перелом, вызванный укреплением на рынке позиций новых отечественных брендов (Tenet и Solaris) с одной стороны и повышением розничных цен на модели текущего года выпуска с другой, пишут «Известия».

Наибольшее снижение средней стоимости нового автомобиля за прошедший год отмечено в Нижегородской (-20%; 2,51 млн руб.), Оренбургской (-19,5%, 2,38 млн руб.) и Калужской (-18,2%; 1,99 млн руб.) областях.

Наибольший рост показали Саратовская (+36,5%; 3,65 млн руб.), Брянская (+22%; 3,04 млн руб) и Новгородская (+14%; 2,57 млн руб.) области.

В Москве цена снизилась на 2% и достигла 3,69 млн руб. В Санкт-Петербурге стоимость выросла на 2% – до 3,15 млн руб.

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что цены на новые легковые автомобили в России с начала января выросли в среднем на 1,5-3%. По словам участников рынка, в массовом сегменте машины подорожали на 40-70 тыс. рублей. Дилеры ожидают, что в первом квартале 2026 года новые автомобили продолжат дорожать, прибавив в цене в среднем 5-10%.

