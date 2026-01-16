Цены на хлеб в России выросли из-за сокращения посевных площадей

За 2025 год стоимость хлеба в России выросла в среднем на 11-13%. Основной вклад в подорожание внесли такие факторы, как сокращение посевных площадей и рост расходов на логистику.

По данным Росстата, на 15 декабря 2025 года средняя потребительская цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной составила 99,79 руб. за 1 кг, что на 13,44% больше год к году. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов подорожали на 11,21%, в среднем до 116,97 руб. за 1 кг, пишет «Коммерсант».

При этом рост цен сопровождался умеренным увеличением спроса: в денежном выражении продажи хлебобулочных изделий выросли на 18%, тогда как в натуральном – лишь на 2%.

В Российском союзе пекарей не зафиксировали такого заметного роста цены на массовые сорта хлеба вроде «Дарницкого» и «Бородинского», но предположили, что более выраженное подорожание ржаного хлеба связано с сокращением посадок ржи в России. Согласно Росстату, в январе-ноябре 2025 года было произведено 414,8 тыс. тонн ржаной муки. Год к году показатель сократился на 10,3%.

Дополнительное давление на стоимость хлеба оказывает рост издержек. Пекарни фиксируют увеличение расходов на логистику, энергоресурсы и заработную плату. По словам участников рынка, доставка формирует до четверти всех затрат. В отрасли не исключают дальнейшего роста себестоимости в 2026 году, при этом рентабельность промышленного производства хлеба остается крайне низкой – на уровне 2-3%, а в ряде регионов и вовсе уходит в минус.

Москва, Зоя Осколкова

