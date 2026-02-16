российское информационное агентство 18+

Понедельник, 16 февраля 2026, 20:19 мск

В Москве выросли цены на бензин

За последнюю неделю с 9 по 16 февраля на московских автозаправках выросла стоимость бензина. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации, которые приводит «Прайм».

В частности, средняя цена бензина марки Аи-95 увеличилась на 14 копеек – до 69,47 рубля за литр. В то же время Аи-92 и Аи-100 также подорожали – на 13 и 12 копеек – до 62,98 и 94,02 рубля за литр соответственно.

Дизельное топливо выросло в цене на 5 копеек – до 76,62 рубля за литр.

Подорожание отмечено на АЗС «Татнефти», «Нефтьмагистрали», «Тебойла» и «Лукойла».

Москва, Анастасия Смирнова

